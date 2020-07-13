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Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными 

РИА Новости и ещё 16 12 минут назад
Вучич счел протесты в Сербии бессмысленными
Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин
В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич, назвав эти собрания бессмысленными.
В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Акция в воскресенье оказалась самой малочисленной.
"Не нужны бессмысленные собрания, сегодня вечером нет и 500 человек, что значит — заражение будет меньше, прошлой ночью (на воскресенье) их было около одной тысячи", — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.
"Это число никогда и не было большим, максимально 4,1 тысячи человек, но когда умножите на 10 или 12, это означает 50 тысяч новозараженных. Если сможем вести себя дисциплинированно, то победим коронавирус", — подчеркнул глава государства.
Днем вице-мэр Белграда Горан Весич объявил, что полиция обнаружила при обысках у участников протестов перед заксобранием подготовленные коктейли Молотова и противогазы, а в контейнерах на улице — камни.
Он также заявлял, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. По данным МВД, во время беспорядков с пятницы на субботу пострадали 14 полицейских (с начала протестов — 130), задержан 71 человек. С субботы на воскресенье протест прошел почти мирно, с задержанием всего нескольких агрессивных демонстрантов в конце.
Участники собраний перед зданием Скупщины Сербии требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий. Среди участников в разные дни были замечены представители сербской оппозиции, однако протестующие в основном негативно реагируют на их появление в своих рядах. Так, экс-мэр Белграда Драган Джилас и актер Сергей Трифунович подверглись нападению, а бывшего президента страны Бориса Тадича оскорбляли.
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Происшествия , В мире , Сергей Трифунович , Борис Тадич , Александр Вучич , Сербия
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