Владелицу БДСМ-студии нашли мертвой в Петербурге

Девушка, по предварительным данным, умерла от удушения во время полового акта

Накануне днем в БДСМ-салоне Санкт-Петербурга , расположенном на набережной Обводного канала, нашли мертвой ее владелицу Анастасию. Девушка скончалась от удушения во время секса с партнером — оба замечания пока предположительны.

О смерти хозяйки БДСМ-салона (он представлял собой помещение в 100 квадратов с несколькими комнатами, в которых проходили тематические вечеринки и фотосессии) сообщил ее супруг — он же находился с Анастасией в ночь перед трагедией и утром обнаружил партнершу без признаков жизни.

Подробности дела, в котором в настоящий момент разбирается полиция, Пятому каналу рассказала подруга погибшей. Собеседница издания отмечает, что заявлять об удушении во время секса и непреднамеренном убийстве рано — причиной смерти Анастасии мог стать оторвавшийся тромб или аневризма.

Также женщина отметила, что Анастасия не практиковала БДСМ — лишь предоставляла помещение а также «вела широкую просветительскую деятельность в этом вопросе, помогала в организации семинаров, тренингов, в первую очередь по технике безопасности».

Супруг погибшей находится под подпиской о невыезде. Время и место похорон петербурженки пока неизвестно.