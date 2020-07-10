Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владелица БДСМ-студии в Петербурге умерла в своем салоне 

Экспресс газета 28 минут назад
Владелицу БДСМ-студии нашли мертвой в Петербурге
Фото: Britta Pedersen/Globallook
Девушка, по предварительным данным, умерла от удушения во время полового акта
Накануне днем в БДСМ-салоне Санкт-Петербурга, расположенном на набережной Обводного канала, нашли мертвой ее владелицу Анастасию. Девушка скончалась от удушения во время секса с партнером — оба замечания пока предположительны.
О смерти хозяйки БДСМ-салона (он представлял собой помещение в 100 квадратов с несколькими комнатами, в которых проходили тематические вечеринки и фотосессии) сообщил ее супруг — он же находился с Анастасией в ночь перед трагедией и утром обнаружил партнершу без признаков жизни.
Подробности дела, в котором в настоящий момент разбирается полиция, Пятому каналу рассказала подруга погибшей. Собеседница издания отмечает, что заявлять об удушении во время секса и непреднамеренном убийстве рано — причиной смерти Анастасии мог стать оторвавшийся тромб или аневризма.
Также женщина отметила, что Анастасия не практиковала БДСМ — лишь предоставляла помещение а также «вела широкую просветительскую деятельность в этом вопросе, помогала в организации семинаров, тренингов, в первую очередь по технике безопасности».
Супруг погибшей находится под подпиской о невыезде. Время и место похорон петербурженки пока неизвестно.
Экспресс газета: последние новости
Новый поворот в деле сестер Хачатурян: потерпевшие выразили недоверие прокурору Новый поворот в деле сестер Хачатурян: потерпевшие выразили недоверие прокурору 100-летний ветеран Великой Отечественной войны найден убитым в собственном доме 100-летний ветеран Великой Отечественной войны найден убитым в собственном доме Дневники убитой Соколовым аспирантки Ещенко зачитали в суде Дневники убитой Соколовым аспирантки Ещенко зачитали в суде
Комментарии
Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие возобновления полетов за границу
Названо условие возобновления полетов за границу
Россиян хотят наказывать за поездки за рубеж в пандемию
Россиян хотят наказывать за поездки за рубеж в пандемию
Совфед призвал к санкциям против властей стран Балтии
Совфед призвал к санкциям против властей стран Балтии
Россияне отреагировали на обращение Херсона к Зеленскому по Крыму
Россияне отреагировали на обращение Херсона к Зеленскому по Крыму
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение