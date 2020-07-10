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Романтическое свидание москвички закончилось падением с веранды ресторана 

Мослента 9 часов назад
Поход в ресторан обернулся визитом в больницу
Фото: РИА Новости
Романтическое свидание закончилось для жительницы Москвы падением с веранды ресторана. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает «Комсомольская правда».
Инцидент произошел вечером в четверг, 9 июля, в ресторане грузинской кухни на Можайском шоссе. 36-летняя женщина, а также сопровождающий ее мужчина решили сесть за столик на открытой террасе.
Официанты предложили им место на самом краю веранды. Посетители заметили, что балкон не был огорожен, но согласились сесть в этом месте. Затем женщина решила подвинуть стул, потеряла равновесие и свалилась вниз со второго этажа. Она ударилась головой об асфальт, также сверху на нее рухнул стул.
Пока пострадавшей вызывали бригаду скорой помощи, персонал заведения принес им извинения, а также бутылку вина в знак компенсации морального ущерба.
Женщину отвезли в 67 городскую больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму. Ее отправили на рентген, но, прождав своей очереди два с половиной часа, женщина не захотела делать на снимок и поехала домой из-за того, что дома без присмотра оставались двое детей.
В скором времени москвичка собирается обратиться с жалобой на заведение в Роспотребнадзор, отмечает «Комсомольская правда».
Накануне сообщалось, что сотрудник ДПС в Москве спас рабочего, запертого в автомобиле на жаре. По словам свидетелей, мужчину в машину посадил его прораб. Вскоре пострадавшему стало плохо. После спасения сотрудник ДПС передал его врачам.
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Происшествия , Компенсации пострадавшим , ГИБДД , Роспотребнадзор , Комсомольская правда , Москва
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