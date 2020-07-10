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Над школой в Петербурге повесили флаг ЛГБТ 

Газета.Ru 1 час назад
«Это диверсия»: над школой в России повесили флаг ЛГБТ
Фото: unreleased_dtp/vk.com
Семицветный флаг ЛГБТ-движения появился над зданием школы N511 в Санкт-Петербурге рядом с российским триколором, сообщает телеканал "78".
По информации канала, флаг провисел недолго, его повесили две неизвестные девушки во время того, как в здании проходила сдача ЕГЭ.
"Это была диверсия, флаг уже сняли. Сейчас в школе идёт ЕГЭ", — заявила завуч учреждения.
Ранее снимки с радужным флагом над школой опубликовала в сети одна из учащихся. Вскоре, по словам матери девушки, школьнице стали поступать угрозы от педагогов. В руководстве школы эту информацию опровергли.
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