«Это диверсия»: над школой в России повесили флаг ЛГБТ

Семицветный флаг ЛГБТ-движения появился над зданием школы N511 в Санкт-Петербурге рядом с российским триколором, сообщает телеканал "78".

По информации канала, флаг провисел недолго, его повесили две неизвестные девушки во время того, как в здании проходила сдача ЕГЭ.

"Это была диверсия, флаг уже сняли. Сейчас в школе идёт ЕГЭ", — заявила завуч учреждения.

Ранее снимки с радужным флагом над школой опубликовала в сети одна из учащихся. Вскоре, по словам матери девушки, школьнице стали поступать угрозы от педагогов. В руководстве школы эту информацию опровергли.