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Четырехметровый питон задушил 13-летнего мальчика 

Lenta.ru 1 час назад
Четырехметровый питон задушил 13-летнего мальчика
Фото: Istimewa
В Индонезии четырехметровый питон задушил 13-летнего мальчика, который пытался его поймать. Об этом сообщает издание Coconuts.
Ребенок увлекался пресмыкающимися и в свободное время нередко ловил змей и варанов. Заметив на берегу реки огромного питона, он схватил его за голову. В ответ змея обвилась вокруг его шеи и стала душить.
Приятель мальчика пытался помочь, но не сумел справиться со смертоносной рептилией. Тогда он побежал звать на помощь, а когда вернулся, обнаружил, что его друг мертв. «Питон взял верх и задушил свою жертву до смерти», — заявил представитель полиции.
В 2018 году сообщалось, что в Гане фермер убил гигантского питона, который напал на маленькую девочку и попытался ее съесть. Он схватил змею за шею, набросил веревку и таким образом одолел ее.
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Происшествия , В мире , Индонезия
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