Фургала доставили в СИЗО

«Он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». В ближайшие две недели Фургал будет находиться на карантине», — сказал собеседник ТАСС.

В пятницу Басманный суд арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. При задержании он не признал вину в организации убийств.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято. Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).