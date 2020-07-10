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Фургала поместили в СИЗО «Лефортово» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 11 часов назад
Фургала доставили в СИЗО
Фото: РИА Новости
Хабаровский губернатор Сергей Фургал, обвиненный в серии убийств бизнесменов, помещен в следственный изолятор «Лефортово», сообщил источник в правоохранительных органах.
«Он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». В ближайшие две недели Фургал будет находиться на карантине», — сказал собеседник ТАСС.
В пятницу Басманный суд арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение.
В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. При задержании он не признал вину в организации убийств.
В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято. Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).
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Происшествия , Убийство , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , МВД , ИТАР-ТАСС
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