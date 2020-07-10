Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео 

Адвокат Сергея Фургала в присутствии журналистов выразил сомнения в виновности своего подзащитного. В качестве подтверждающего его слова аргумента он привел тот факт, что, работая врачом, Фургал давал клятву Гиппократа. Именно поэтому, по мнению защитника губернатора, он не мог пойти на убийство.