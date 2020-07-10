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Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
Сегодня Басманный суд города Москвы избрал меру пресечения для губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в отношении которого заведено уголовное дело. Руководителю российского региона вменяют в вину организацию убийств конкурентов по бизнесу в 2004-2005 годах. По решению суда высокопоставленный чиновник отправлен в СИЗО до 9 сентября.
Адвокат Сергея Фургала в присутствии журналистов выразил сомнения в виновности своего подзащитного. В качестве подтверждающего его слова аргумента он привел тот факт, что, работая врачом, Фургал давал клятву Гиппократа. Именно поэтому, по мнению защитника губернатора, он не мог пойти на убийство.
Происшествия , Видео , Криминал , Сергей Фургал , ФСИН , Москва , Хабаровский Край
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