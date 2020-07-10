Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве загорелся жилой дом 

Мария Иванова 43 минуты назад
Днем в пятницу, 10 июля, в одном из домов московского района Южное Медведково произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
На записи, опубликованной «Московскими новостями», видно сильное задымление. По словам очевидцев, вероятнее всего, загорелся мусоропровод.
Как сообщал «Рамблер», ровно месяц назад пожар произошел в том же районе на улице Дежнева. Возгорание началось в одной из квартир 12-этажного жилого дома. Хозяин квартиры погиб. Спасатели вывели из дома 13 человек.
Происшествия , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабмин поддержит приюты для животных
Кабмин поддержит приюты для животных
«Была какая-то редкая этика»: Хакеров в РФ «похвалили»
«Была какая-то редкая этика»: Хакеров в РФ «похвалили»
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение