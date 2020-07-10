В Москве загорелся жилой дом 

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Днем в пятницу, 10 июля, в одном из домов московского района Южное Медведково произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

На записи, опубликованной «Московскими новостями», видно сильное задымление. По словам очевидцев, вероятнее всего, загорелся мусоропровод.

Как сообщал «Рамблер», ровно месяц назад пожар произошел в том же районе на улице Дежнева. Возгорание началось в одной из квартир 12-этажного жилого дома. Хозяин квартиры погиб. Спасатели вывели из дома 13 человек.