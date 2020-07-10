На Россию подадут в суд из-за сбитого над Донбассом MH17

Сегодня правительство Нидерландов сообщило о принятии решения обратиться в ЕСПЧ с иском против России за ее роль в уничтожении МН17.

«Достижение справедливости для 298 жертв падения рейса является и останется высшим приоритетом правительства», — цитируется в сообщении министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Также в нем сказано, что, несмотря на обращение в ЕСПЧ, правительство Нидерландов по-прежнему придает большое значение продолжению встреч с Россией на тему крушения «Боинга», а их целью является поиск решения, которое бы компенсировало огромные страдания и ущерб, причиненный падением МН17.