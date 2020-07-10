На Россию подадут в суд из-за сбитого над Донбассом MH17

Правительство Нидерландов обратится с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Сегодня правительство Нидерландов сообщило о принятии решения обратиться в ЕСПЧ с иском против России за ее роль в уничтожении МН17.
«Достижение справедливости для 298 жертв падения рейса является и останется высшим приоритетом правительства», — цитируется в сообщении министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Также в нем сказано, что, несмотря на обращение в ЕСПЧ, правительство Нидерландов по-прежнему придает большое значение продолжению встреч с Россией на тему крушения «Боинга», а их целью является поиск решения, которое бы компенсировало огромные страдания и ущерб, причиненный падением МН17.