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Адвокат рассказал, на какие условия согласен Сергей Фургал 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Адвокат рассказал, на какие условия согласен Фургал
Фото: РИА Новости
Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки, организации убийств и покушений в 2000-х.
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал согласен на любое наказные, не связанное с лишением свободы. Об этом рассказал «Звезде» его адвокат Борис Кожемякин.
«Сам Сергей Иванович согласен на любую меру, не связанную с лишением свободы. Следствие может прибегнуть к подписке о невыезде», — отметил Кожемякин.
Он также подчеркнул, что в адрес Фургала не поступали никакие угрозы, он спокойно работал на своем посту.
Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки, организации убийств и покушений в 2000-х.
Ранее в СК РФ заявили, что участники процесса по делу Фургала получали угрозы. Они взяты под государственную защиту.
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Происшествия , Убийство , Сергей Фургал , Борис Кожемякин , СКР , Хабаровский Край
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