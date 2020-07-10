Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде 

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сегодня доставили в Басманный суд города Москвы для избрания меры пресечения. Глава региона был задержан вчера по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах, и этапирован в столицу. Известно также, что в ходе допроса в Следственном комитете России Фургал не признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.
Рассмотрение ходатайства об аресте чиновника проходит в закрытом для прессы режима. К настоящему моменту руководителя Хабаровского края уже вывели из зала заседания.