В деле Ефремова разгорелся скандал с адвокатами 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Ефремов нанял представлять свои интересы Пашаева, а семья Захарова — Добровинского. Сегодня пресс-служба ФПА сообщила, что в отношении обоих адвокатов были возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и Кодекса профессиональной этики адвоката. Причины этого в сообщении не указаны.

Неделю назад Пашаев заявил о невиновности Ефремова, а Добровинский позавчера — о начале некой подковерной игры в деле актера.