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В деле Ефремова разгорелся скандал с адвокатами 

Артём Кульша и ещё 1 6 минут назад
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и адвокат семьи курьера Сергея Захарова Александр Добровинский стали фигурантами дисциплинарных дел. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
Ефремов нанял представлять свои интересы Пашаева, а семья Захарова — Добровинского. Сегодня пресс-служба ФПА сообщила, что в отношении обоих адвокатов были возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и Кодекса профессиональной этики адвоката. Причины этого в сообщении не указаны.
Неделю назад Пашаев заявил о невиновности Ефремова, а Добровинский позавчера — о начале некой подковерной игры в деле актера.
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Происшествия , Видео , Общество , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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