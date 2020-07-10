Адвокатов по делу Ефремова раскритиковали за «шапито»

Свои слова Клишас в первую очередь адресовал представителям Федеральной палаты адвокатов (ФПА), которые, по его словам, должны образумить адвокатов по делу Ефремова — Александра Добровинского (представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова ) и Эльмана Пашаева (представляет интересы Михаила Ефремова). При этом сенатор подчеркнул, что если ФПА это не удастся, то следует обратиться в другие органы.

«Я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито»», — подчеркнул Клишас.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в отношении Добровинского и Пашаева ФПА были возбуждены дисциплинарные дела. Суть претензий пока не ясна, поскольку в сообщении палаты дополнительные сведения указаны не были. Юристы также пока пребывают в неведении, поскольку еще не получили постановления на руки.