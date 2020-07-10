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«Шапито»: адвокатов по делу Ефремова призвали к порядку 

Павел Тиунов и ещё 43 20 минут назад
Адвокатов по делу Ефремова раскритиковали за «шапито»
Фото: РИА Новости
Адвокаты по делу Михаила Ефремова забыли, что адвокатура — не шапито, а публично правовой институт, заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБКсенатор Андрей Клишас. Член Совета Федерации заявил, что юристы устроили «водевиль».
Свои слова Клишас в первую очередь адресовал представителям Федеральной палаты адвокатов (ФПА), которые, по его словам, должны образумить адвокатов по делу Ефремова — Александра Добровинского (представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова) и Эльмана Пашаева (представляет интересы Михаила Ефремова). При этом сенатор подчеркнул, что если ФПА это не удастся, то следует обратиться в другие органы.
«Я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито»», — подчеркнул Клишас.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в отношении Добровинского и Пашаева ФПА были возбуждены дисциплинарные дела. Суть претензий пока не ясна, поскольку в сообщении палаты дополнительные сведения указаны не были. Юристы также пока пребывают в неведении, поскольку еще не получили постановления на руки.
Комментарии 3
Происшествия , Александр Добровинский , Григорий Березкин , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Андрей Клишас , Совет Федерации
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