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Жизнь фигуранта дела Фургала оказалась под угрозой 

Артём Кульша 14 часов назад
Жизнь фигуранта дела Фургала оказалась под угрозой
Фото: РИА Новости
Жизнь бизнесмена Николая Мистрюкова, который дал показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, оказалась под угрозой. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство и был этапирован в Москву. Сегодня Басманный районный суд столицы рассматривает ходатайство следствия о его заключении под стражу.
«Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням», — сообщил следователь в ходе заседания.
Он попросил суд о закрытом заседании ради обеспечения безопасности участников дела, в том числе обвиняемого. Судья постановил провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме.
Тем временем информированный собеседник рассказал «Интерфаксу», что Мистрюков был взят под государственную защиту по причине возникновения обстоятельств, которые представляют угрозу его жизни. Государство выделило предпринимателю личную охрану, обеспечило конфиденциальность его персональных данных и применило другие меры безопасности.
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Комментарии
Происшествия , Громкие уголовные дела , Сергей Фургал , Интерфакс , Хабаровский Край
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