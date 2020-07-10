Жизнь фигуранта дела Фургала оказалась под угрозой 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство и был этапирован в Москву. Сегодня Басманный районный суд столицы рассматривает ходатайство следствия о его заключении под стражу.

«Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням», — сообщил следователь в ходе заседания.

Он попросил суд о закрытом заседании ради обеспечения безопасности участников дела, в том числе обвиняемого. Судья постановил провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме.

Тем временем информированный собеседник рассказал «Интерфаксу», что Мистрюков был взят под государственную защиту по причине возникновения обстоятельств, которые представляют угрозу его жизни. Государство выделило предпринимателю личную охрану, обеспечило конфиденциальность его персональных данных и применило другие меры безопасности.