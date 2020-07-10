Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом 

Один человек погиб в результате взрыва газа в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области , еще двое пострадали. Все остальные жители дома были эвакуированы в спешном порядке.

Из-за хлопка газовоздушной смеси в здании обрушились перекрытия первого этажа, при этом возгорания не возникло. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. После эвакуации 16 человек там проводится разбор завалов.

Прокуратура Кировской области инициировала проверку исполнения законодательства о надлежащем содержании внутридомовых систем газоснабжения. Как сообщают в правительстве региона, последняя проверка газового оборудования проводилась осенью прошлого года. Никаких неисправностей обнаружено не было.