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Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Один человек погиб в результате взрыва газа в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, еще двое пострадали. Все остальные жители дома были эвакуированы в спешном порядке.
Из-за хлопка газовоздушной смеси в здании обрушились перекрытия первого этажа, при этом возгорания не возникло. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. После эвакуации 16 человек там проводится разбор завалов.
Прокуратура Кировской области инициировала проверку исполнения законодательства о надлежащем содержании внутридомовых систем газоснабжения. Как сообщают в правительстве региона, последняя проверка газового оборудования проводилась осенью прошлого года. Никаких неисправностей обнаружено не было.
Происшествия , Видео , Кикнур , Киров , Кировская Область
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