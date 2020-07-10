Насиловал под наркозом: как страдали школьницы

60-летний анестезиолог Армен Оганесян надругался над шестью пациентками, которые отходили от наркоза после операции. О преступлениях медика стало известно в декабре 2018 года — тогда она совершил развратные действия в отношении трех петербурженок, среди которых были и несовершеннолетние. Позже о себе заявили и другие пострадавшие. 9 июля мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима . «Газета.Ru» рассказывает истории анестезиологов, воспользовавшихся беспомощностью пациентов.

Анестезиолога-реаниматолога Армена Оганесяна, обвиняемого в изнасиловании пациенток под наркозом, приговорили к 10 годам лишения свободы колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Кроме того, 60-летнего медика клиник «Ювента» лишили права заниматься врачебной деятельностью на протяжении шести лет и обязали возместить моральный ущерб одной из пострадавших в размере 70 тыс. рублей.

Об этой истории стало известно 19 декабря 2018 года. Тогда 15-летняя петербурженка отходила от наркоза после операции в одном из помещений клиники «Ювента» — в это время реаниматолог, воспользовавшись беспомощностью девушки, надругался над ней.

Об этом узнали сотрудники клиники — они и сдали своего коллегу в правоохранительные органы. «19 декабря, в среду, девушка отходила от наркоза. Но запомнила человека, который был рядом с ней и совершал некие действия. Мы вызвали правоохранителей в центр, врача тут же задержали», — рассказали в клинике сайту kp.ru.

Несмотря на показания школьницы анестезиолог стал опровергать обвинения еще при задержании, а позже заявил, что плохо себя чувствует — в итоге мужчину доставили в больницу, где его охраняли несколько сотрудников полиции.

В это время в правоохранительные органы поступили жалобы еще от двух пациенток клиники: первой было 17 — она сообщила о действиях сексуального характера со стороны анестезиолога, вторая 21-летняя пострадавшая рассказала об изнасиловании. Выяснилось, что все эти преступления были совершены реаниматологом в один день с надругательством над 15-летней девочкой.

В итоге против врача было возбуждено дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Позже стало известно еще о трех подобных преступлениях, однако их подробности по сей день не раскрываются. Мужчина вплоть до последнего решающего заседания не признавал свою вину.

Ранее Оганесян не был судим и не привлекался к ответственности. На всех местах работы медика характеризовали исключительно положительно — за его плечами членство в Ассоциации анестезиологов России, звание кандидата медицинских наук, а также несколько сертификатов по анестезиологии, реаниматологии и ультразвуковой диагностике.

В связи с заслугами мужчины многие настаивали на его невиновности. «Пусть меня извинят податели заявлений в полицию, но все это очень мало похоже на правду. Чтобы специалист с 35-летним стажем, кандидат наук, по очереди насиловал всех пациенток в палате средь бела дня? Не думаю. Девушкам могло что-то привидеться, показаться, ведь они сами говорят, что еще не отошли от наркоза на тот момент. Скажу больше, у каждого анестезиолога имеется большая коллекция самых невероятных цитат от пациентов, которые находились под наркозом», — заявил член Ассоциации реаниматологов Алексей Романов газете «Аргументы и Факты».

Поддерживали врача и некоторые пациенты, которые благодаря ему успешно прошли лечение. «Армен Агасиевич замечательный специалист. Настоящий профессионал. Перед тем, как лечь в клинику, я слышала о нем только положительные отзывы, никто не жаловался на какие-то домогательства. Приятный, вежливый, чуткий врач. Я даже представить себе не могу, чтобы он мог так поступить», — сказала петербурженка Наталья.

И это не единственный случай, когда врач-анестезиолог воспользовался положением. Так, 30 декабря 2019 года столичный Следственный комитет возбудил дело в отношении медика больницы имени А. К. Ерамишанцева, который, по версии ведомства, изнасиловал одну из своих пациенток, сообщили в пресс-службе СК РИА «Новости».

В день происшествия пострадавшая лежала в палате после операции — в какой-момент к ней зашел анестезиолог, чтобы сделать укол и узнать о самочувствии, писал Telegram-канал Baza.

Однако вместо процедур мужчина предложил москвичке вступить с ним в интимную связь, на что та ответила отказом. В гневе медик схватил пациентку и изнасиловал ее.

Выписавшись, женщина написала заявление в полицию — врача задержали. По предварительным данным, он не отрицает, что половой контакт был, однако утверждает, что все произошло по обоюдному согласию.

В том же году 25 февраля Ленинский районный суд вынес приговор в отношении другого медика, совершившего похожее преступление. Им оказался 60-летний анестезиолог-реаниматолог Юрий Черников из «Центра косметологии и пластической хирургии».

История произошла еще в августе 2017 года, однако следователи долгое время собирали материалы дела. За это время 32-летняя пострадавшая успела сходить на телеканал НТВ, где в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» рассказала подробности происшествия.

По словам женщины, в день инцидента она отходила от операции по увеличению груди — в этот момент в палату зашел анестезиолог. В ходе осмотра врач стал ощупывать новую грудь пациентки — в процессе он изнасиловал самарчанку, которая не могла оказать сопротивление из-за наркоза.

На следующий день мужчина вновь пришел к пострадавшей — по данным СМИ, с собой в качестве извинения он принес шоколадку и противозачаточные таблетки. Однако на пациентку это не подействовало и после выписки она подала заявление в отделение полиции.

«Она решила пожаловаться на Черникова через 2-3 дня после выписки из медучреждения. Получила заключение от гинеколога и по какой-то причине пошла к силовикам. Он видел ее реакцию — одобрение и удовольствие. Она была в сознании, и не звала на помощь. Изнасилование, это когда подавляют физически, здесь этого не было», — возмущался адвокат медика Вадим Сафронов в разговоре с kp.ru.

На допросах врач уверял: секс был, но по обоюдному согласию. Тем не менее правоохранителей это не убедило — мужчину отправили в колонию общего режима на три года.