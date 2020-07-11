Хабаровчане восстали против Москвы 

Хабаровске десятки тысяч человек вышли на несанкционированную акцию протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала . Протестующие потребовали вернуть политика из Москвы и судить его в родном регионе. Их не остановили ни ограждения на центральной площади, ни увещевания представителя администрации о риске распространения COVID-19. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что это — серьёзный звонок для Кремля, и федеральному центру нужно будет очень тщательно подбирать кандидатуру врио губернатора.

10 июля Басманный суд Москвы принял решение избрать в качестве меры пресечения хабаровскому губернатору Сергею Фургалу арест до 9-го сентября 2020 года. А уже на следующий день в столице края на улицы в знак протеста вышли десятки тысяч человек. Впрочем, численность участников акции, как это всегда бывает, называется только примерно. Региональное управление МВД сообщило, что «в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек». По другим данным на улицы города вышло 35 тысяч человек. В любом случае, для региональной акции протеста цифра более чем внушительная. Не остановили людей и установленные вокруг площади Ленина ограждения: местные власти предусмотрительно закрыли её для «дезинфекционных мероприятий в связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции». Толпа эти ограждения просто снесла. Руководитель аппарата краевого правительства Владимир Хлапов попытался остудить пыл собравшихся, напомнив им о риске распространения COVID-19, но не нашёл понимания и был освистан.

Напомним, Фургал подозревается в организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой в 2004-2005 годах. Это уголовное дело наделало много шума. Владимир Жириновский , например, заявлял, что преследование Фургала, который состоит в ЛДПР , связано с его успехами на посту главы региона и грозил, что партия либерал-демократов сдаст мандаты в Госдуме . Сам подозреваемый заявил в суде о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют, а его адвокат упирал на то, что Фургал — врач по образованию — давал клятву Гиппократа, а потому не мог совершить инкриминируемых ему действий.

В ЛДПР от происходящего в Хабаровске поспешили откреститься. В телеграм-канале партии появилось заявление о том, что она не организовывала несанкционированных акций.

Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям. По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет, — говорится в заявлении.

Это далеко не первый арест действующего губернатора. Можно вспомнить дело Никиты Белых : его лишение свободы в Кировской области никаких народных волнений не вызвало. Вероятно, сказывается разница между руководителем региона, назначенным из Кремля и выбранным местными жителями.

Политолог Аббас Галлямов на своей странице в Фейсбуке написал, что люди в Хабаровске почувствовали себя оскорблёнными делом против Фургала, поскольку им кажется, что Москва наплевала на их выбор.

Экстраполировать происшедшее на всю страну надо очень аккуратно, но тем не менее можно предположить, что взрывной потенциал подобной силы есть не только Хабаровске. Недовольство может выплеснуть на улицу по самым разным поводам. Кремлевский план «зацементировать» страну, похоже, терпит неудачу. Просто цемента может не хватить, — написал он.

В разговоре с NEWS.ru гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов отметил, что столь масштабная акция протеста в Хабаровске — это вызов для федерального центра и полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе.

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Author: Дмитрий Орлов [гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»]

Доверие к власти подорвано. Думаю, при назначении врио губернатора региона Кремль должен учитывать эти акции и их содержание. Кроме того, нужна серьёзная и результативная программа работы с региональным политическим классом и общественным мнением. Необходимо и восстановление диалога с ЛДПР. При этом я полагаю, что карьера Фургала завершена: с высокой вероятностью он будет отрешён от должности и осуждён.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв считает, что такая народная поддержка вряд ли навредит Фургалу.

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Author: Константин Калачёв [руководитель компании «Политическая экспертная группа»]

Если мы не уважаем презумпцию невиновности, если мы считаем, что любое давление на власть в пользу задержанного, только усугубит его положение и увеличит для него срок пребывания в местах заключения, то о каком правовом государстве может идти речь. Но мы верим, что Россия — правовое государство, что процессы в суде состязательные, что суд справедлив и беспристрастен, что органы следствия могут быть введены в заблуждения показаниями людей, которые по какой-то причине хотят оговорить человека.

Калачёв отметил, что для Кремля сложившаяся ситуация — очень непростая. Протестные настроения в регионе теперь только вырастут, а назначенному врио губернатора будет крайне сложно самому избраться на пост главы региона.

К Москве в Хабаровском крае и раньше относились без симпатии. Теперь же можно породить ненависть. И что с этим потом делать? Притом, что многие другие регионы Сибири и Дальнего Востока с интересом будут смотреть на хабаровчан. Кто-то даже с симпатией и сочувствием. Закатывать все это в асфальт? Вопрос риторический. Уверен, что проблемы в отношениях федерального центра и Дальнего Востока будут только расти. И высокие результаты голосования в отдельных субъектах этому не помешают, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что первое, с чего должен начать Кремль — это с подбора кандидатуры замены Фургала, которая должна либо быть репутационно безупречна, либо очень нестандартна. Оптимальный вариант — назначение врио из числа представителей ЛДПР, но проблема в том, что Москва хочет избрания в 2021-м своих кандидатов в Госдуму и победы единороссов

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов также считает, что столь масштабная акция протеста в Хабаровске — это тревожный звонок для федерального центра.

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Author: Григорий Добромелов [директор Института прикладных политических исследований]

Я думаю, что последствия будут серьёзные, разборки серьёзные, потому что для Хабаровска 30 тысяч на улице — это колоссально. Я думаю, что таких митингов не было с Болотной. Может ли быть цепная реакция с переносом на другие регионы? Наверное, всё-таки нет. Другое дело, это показывает, что на Дальнем Востоке ситуация не лучшая. Конечно, внутри Хабаровска были люди, кто мог организовать эту акцию, потому что стихийно подобные вещи не появляются. А вот то, что массово люди присоединились — значит, уровень протеста там достаточно высок.

Добромелов полагает, что Кремль затратил огромное количество ресурсов на то, чтобы добиться принятия поправок в Конституцию, и цена этого результата может оказаться слишком высокой для стабильности.

Вряд ли на судьбу Сергея Фургала эта акция протеста в Хабаровске окажет какое-то серьёзное влияние, но вот на будущем формате взаимодействия Москвы и региона может отразиться. Если в Кремле не хотят роста сепаратных настроений на окраинах федерации, то должны сделать из случившегося выводы и вмешиваться в дела регионов более тонко.