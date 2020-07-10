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Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В ресторане города Эджуотер (штат Нью-Джерси) популярный рэпер 50 Cent устроил погром, поводом для которого стало поведение одного из прохожих. Заприметив за столиком на веранде заведения известного хип-хоп исполнителя в компании девушки, мужчина принялся снимать его на камеру телефона.
Такие «незапланированные съемки», похоже, вызвали у 50 Cent бурю негодования. Рэпер стал переворачивать мебель и швырять ее в «папарацци». При этом брошенный в его сторону стол попал в припаркованный недалеко от ресторана Lexus. После погрома недовольный музыкант со своей спутницей покинул питейное заведение. В местной полиции сообщили, что никаких задержаний в связи с неприятным инцидентом не производилось.
Происшествия , Видео , США , Шоу-бизнес
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