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Бортпроводник внезапно умер посреди полета при загадочных обстоятельствах 

Lenta.ru 1 час назад
Бортпроводник загадочно умер посреди полета
Фото: РИА Новости
Бортпроводник American Airlines, который проработал в компании больше 20 лет, внезапно умер посреди полета при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Fox News.
Как уточнили представители перевозчика, в день смерти Джо Тормес (Joe Tormes) работал на рейсе вместе с супругой Эльзой Джетт-Тормес (Elsa Jett-Tormes). В American Airlines не раскрыли ни причину смерти сотрудника, ни его возраст, однако отметили, что держат связь с его семьей и поддерживают их.
Также руководство авиакомпании направило письмо всем работникам, в котором оно просит отнестись к ситуации с пониманием, а также проявить заботу об Эльзе и оставшемся без отца ребенке Брэндоне.
В ноябре 2019 года в сети появилось видео с места экстренной посадки самолета, вылетевшего из Москвы в Анапу и приземлившегося в Ростове-на-Дону. Очевидец снял ролик из аэропорта Платов — к приземлившемуся самолету доставили трапы, а рядом стоит реанимационный автомобиль. На опубликованных кадрах слышен звук сирены.
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