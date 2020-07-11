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В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом 

ТАСС и ещё 53 15 часов назад
В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 27. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — проинформировали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 143 человека, у которых был подтвержден коронавирус. На 11 июля в Москве зафиксировано почти 228,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 164 тыс. пациентов.
Коронавирусом в мире заразились около 12,5 млн человек, примерно 560 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 720 547 случаев заражения, выздоровели 497 446 человек, умерли 11 205. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Комментарии
Происшествия , Ситуация в мире , Правительство РФ , Москва
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