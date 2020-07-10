Задержали за расправы. Фургала связали с грозной ОПГ 90-х

Главной темой минувшего четверга стало задержание Сергея Фургала — губернатора Хабаровского края . Как считает следствие, Фургал причастен к целому ряду убийств и покушений, которые были совершены на Дальнем Востоке в середине нулевых. Более того: по некоторым данным, хабаровский губернатор был связан с организованным преступным сообществом «Общак» — одной из самых могущественных группировок лихих 90-х. Теперь показания на Фургала стали давать и задержанные киллеры, и недовольные им бизнесмены, а самому губернатору за темные дела из прошлого может грозить суровое наказание. Подробности о том, в каких преступлениях обвиняют Сергея Фургала, выясняла «Лента.ру».

Тени из прошлого

О том, что Сергей Фургал тесно связан с криминалом, в регионе знали и говорили уже давно. Но делом Фургала вплотную занялись в связи с тем, что на посту губернатора он «стал принимать решения в пользу аффилированных компаний», чем вызвал недовольство некоторых бизнесменов. Тогда и появились показания, подтверждающие его причастность к организации целого ряда преступлений.

Два убийства и одно покушение, в организации которых подозревают Сергея Фургала, были совершены в течение шести месяцев в 2004-2005 годах. Как считает следствие, их причиной были разногласия в бизнесе.

Первой жертвой стал 36-летний бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре Александр Смольский. Он занимался куплей-продажей лома черных и цветных металлов и ранее уже вступал в конфликты с конкурентами. Между тем переработка металлов входила в сферу интересов Сергея Фургала, владевшего предприятием по сбору лома металла «МИФ-Хабаровск».

Смольского попытались убить 29 июля 2004 года. Предприниматель находился в гараже у своего дома на Ленинградской улице, когда неизвестный бросил туда две гранаты РГД-5. Взорвалась лишь одна из них — и Смольский отделался незначительными травмами.

Следующим эпизодом, инкриминируемым Фургалу, стало убийство 44-летнего Евгения Зори — отставного майора вооруженных сил и бизнесмена

До отставки он служил военным журналистом в газете Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск». Затем Зоря занялся бизнесом и преуспел на ниве розничной и оптовой торговли. Кроме того, он владел в Хабаровске двумя торговыми центрами.

Зоря в 2004 году якобы отсудил один из корпусов завода железобетонных изделий №2, где базировалось предприятие по сбору лома металла «МИФ-Хабаровск», принадлежавшее Сергею Фургалу. На этой почве у Зори и Фургала возник конфликт, в который решил вмешаться Тимоха — «авторитетный» хабаровский бизнесмен Михаил Тимофеев . Он был соучредителем городского спортклуба «Моисей» и, как считает следствие, лидером «спортивного» ОПС «Моисеевские».

Тимофеев предложил Зоре «порешать конфликт» с Фургалом, но тот отказался. Тогда Тимофеев предложил то же самое Фургалу. В ночь с 28 на 29 октября 2004 года Зоря был убит возле своего дома на пересечении улиц Серышева и Калинина в Хабаровске. Бизнесмена расстреляли из пистолета Макарова, когда он вышел из машины и направился домой.

В 2007 году Фургал — на тот момент депутат Госдумы — сделал Тимоху своим помощником. Четыре года спустя, 4 февраля 2011 года, Тимофеева задержали и обвинили в вымогательстве «дани» с хабаровских таксистов

Двое активных участников ОПС «Моисеевские» дали показания на Тимоху и заявили, что бизнесмену полагалось 10 процентов от сумм, взимаемых с таксистов. Приговор по делу Тимофеева огласили в октябре 2013 года: он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей.

Просто бизнес и ничего личного

Третий эпизод, инкриминируемый Фургалу, — организация убийства 46-летнего бизнесмена Олега Булатова, в прошлом — участкового Центрального РОВД Хабаровска. 1 февраля 2005 года киллер дождался, пока Булатов загонит свою машину в гараж на улице Декабристов в Хабаровске, а затем открыл огонь. Убийца стрелял в упор: три пули попали Булатову в грудь, три в голову и одна — в руку. После этого убийца бросил гранату, осколки которой выбили стекла в доме.

Булатов на момент убийства возглавлял компанию «Вест-Маркетинг», которая занималась поставками металлического лома на экспорт. Кроме того, бизнесмен совместно с Сергеем Фургалом был соучредителем «МИФ-Хабаровск».

[Гибель Булатова] стала полной неожиданностью. Ничто не предвещало убийства. Вряд ли оно связано с коммерческой деятельностью убитого

Сергей Фургал, соучредитель компании «МИФ-Хабаровск»

По некоторым данным, мотивом убийства стало то, что Булатов в какой-то момент оказался неудобен для Фургала: у них возник серьезный конфликт из-за распределения доходов. Во всяком случае об этом говорили сотрудники «МИФ-Хабаровск» на допросах в прокуратуре

При этом задержанный губернатор Хабаровского края может быть связан и с другими преступлениями — в том числе с исчезновением гендиректора компании «Стим» Эдуарда Кучинского. Он пропал 19 мая 1997 года.

Также Фургал, возможно, связан с убийством Романа Сандалова, который привозил металл на его предприятие. В 2004 году Сандалов попробовал вернуть себе лом, за который ему не заплатили, и был найден убитым из ружья «Сайга».

Киллер Владимир Журавлев позднее сознался в непредумышленном убийстве. Однако при обыске в 2004 году у Фургала нашли патроны, аналогичные тем, которыми был убит Сандалов

По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, Фургала заказчиком преступлений назвали их исполнители и один из организаторов. Все четверо были арестованы в апреле 2019 года, этапированы в Москву, где и пошли на сделку со следствием. Свои показания на губернатора Хабаровского края они дали в ходе предварительного следствия.

Между тем один из самых интересных моментов в деле Сергея Фургала состоит в том, что он может быть связан с организованным преступным сообществом (ОПС) «Общак» — одной из самых могущественных группировок лихих 90-х и нулевых.

След «Общака»

О возможной связи Фургала с ОПС «Общак» 9 июля сообщил у себя в Twitter глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Не удивлен аресту Фургала: удивлен, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х как связь ОПС «Общак». Задержанный и осужденный в 2011-м преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)

Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

ОПС «Общак» — одно из крупнейших оргпреступных сообществ в истории России. В лихие 90-е грозное ОПС контролировало весь Дальний Восток: «Общак» по размаху своей деятельности и влиятельности вполне мог конкурировать с печально известной орехово-медведковской ОПГ столицы или ОПС вора в законе Юрия Пичугина (Пичуги), которое контролировало всю республику Коми, часть Архангельской области и многие крупные московские фирмы.

Дальневосточные бандиты активно орудовали в школах, рекрутируя новых бойцов из числа подростков, и не стеснялись в выборе методов устрашения врагов. Командовал бандитами влиятельный вор в законе Евгений Васин, известный в криминальных кругах как Джем.

Но в середине 2000 года Джем решил отомстить одному из бизнесменов за отказ сотрудничать и велел поджечь его кафе «Чародейка» в Комсомольске-на-Амуре. Бандиты привели план своего босса в исполнение. Последствия поджога ужаснули весь город: погибли восемь посетителей в возрасте от 15 до 25 лет (четверо из них сгорели заживо), 20 человек с тяжелыми ожогами оказались на больничных койках…

И тут за «Общак» взялись всерьез. Правоохранительные органы объявили охоту на участников ОПС: «Общак» стал первой бандой 90-х, членов которой осудили за терроризм

Лидер группировки Джем оказался в СИЗО Хабаровска, где 22 октября 2001 года скончался, по официальной версии, от острой сердечной недостаточности в возрасте 49 лет. После смерти Васина лидерами «Общака» стали три вора в законе — Эдуард Сахнов (Сахно), Олег Шохирев (Леший) и Олег Семакин (Ева).

Но в мае 2005 года силовики дали «Общаку» последний бой: начались масштабные обыски и задержания причастных к ОПС бандитов. Процесс по делу группировки завершился лишь в мае 2009 года: «Общак», который в свое время контролировал порядка 15 процентов территории всей России, прекратил свое существование. На деле же могущественная банда распалась на мелкие преступные организации Дальнего Востока, которые еще долго не давали покоя правоохранительным органам региона.

И если говорить об ОПС «Общак» в контексте дела Сергея Фургала, то инкриминируемые хабаровскому губернатору преступления вполне укладываются в то время — 2004-2005 годы — когда группировка продолжала свою активную преступную деятельность.

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Между тем источник в правоохранительных органах отмечает, что Фургала могут обвинить в организации собственного оргпреступного преступного сообщества.

В частности, следствие приписывает деловому партнеру Фургала Николаю Мистрюкову руководство силовым блоком хабаровского губернатора. Мистрюков — бывший депутат Хабаровской краевой думы и директор компании «Дальпромснаб». В апреле 2019 года он был задержан по личному указанию главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина

Как бы то ни было, уже понятно, что в деле губернатора Хабаровского края будет еще много неожиданных поворотов. Это дело станет одним из самых громких в 2020 году.