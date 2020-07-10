«Лежит тело, а люди рядом жарят мясо»

Вчера днем у водоема на территории Советского парка было много людей. Омичи пришли отдохнуть к прохладной воде — в городе стояла жара за 30 градусов. Многие поняли, что произошло что-то страшное только когда увидели, что в воду заходят водолазы. Выяснилось, что 11-летний мальчик, пришедший сюда вместе с другом, сначала купался у берега, а затем решил отойти подальше. На берег он уже не вышел. Спустя пару часов его тело нашли в воде.

Очевидцы говорят, что дети приехали на пляж на самокатах, не сказав об этом родителям.

Первой к месту ЧП прибежала мама приятеля утонувшего.

«Мать этого мальчика (который выжил) прибежала первая. Сначала подумали что ей плохо или с животом что-то, потому что когда они уходили, она загибалась, падала от боли и слез. Очень страшная ситуация, — рассказала Дарья Рождественская в паблике «Инцидент Омск». — Больше всего возмутили то, что когда пришли спасатели и все участники поисков, в том месте где предположительно был ребенок, люди продолжали купаться, отдыхать…Мы заметили неладное только когда мать выжившего плакала, в истерике падала. И то мы не поняли, что именно случилось, они пошли к спасателям и никто не знал до их появления, что что-то случилось».

«Это точно! Лежит тело, родственники убиваются, а народ рядом загорает, купается, жарит мясо», — поддержал комментатора другой очевидец происшествия.

«Мы там были, многие не понимали что происходит, мы сначала подумали, что кому-то плохо стало. Потом сказали, что ребёнок утонул. А когда мальчика нашли, те, кто понял, что произошло, из воды вышли. И в шоке стояли. До сих пор крик материнский в ушах стоит. Это реально страшно. Мы сразу с пляжа ушли…», — рассказала Валентина Карнюшкина.