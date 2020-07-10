Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Крик его матери до сих пор стоит в ушах» — очевидцы о трагедии на Советском пляже, где утонул ребенок 

Новый Омск 37 минут назад
«Лежит тело, а люди рядом жарят мясо»
Фото: ТАСС
Вчера днем у водоема на территории Советского парка было много людей. Омичи пришли отдохнуть к прохладной воде — в городе стояла жара за 30 градусов. Многие поняли, что произошло что-то страшное только когда увидели, что в воду заходят водолазы. Выяснилось, что 11-летний мальчик, пришедший сюда вместе с другом, сначала купался у берега, а затем решил отойти подальше. На берег он уже не вышел. Спустя пару часов его тело нашли в воде.
Очевидцы говорят, что дети приехали на пляж на самокатах, не сказав об этом родителям.
Первой к месту ЧП прибежала мама приятеля утонувшего.
«Мать этого мальчика (который выжил) прибежала первая. Сначала подумали что ей плохо или с животом что-то, потому что когда они уходили, она загибалась, падала от боли и слез. Очень страшная ситуация, — рассказала Дарья Рождественская в паблике «Инцидент Омск». — Больше всего возмутили то, что когда пришли спасатели и все участники поисков, в том месте где предположительно был ребенок, люди продолжали купаться, отдыхать…Мы заметили неладное только когда мать выжившего плакала, в истерике падала. И то мы не поняли, что именно случилось, они пошли к спасателям и никто не знал до их появления, что что-то случилось».
«Это точно! Лежит тело, родственники убиваются, а народ рядом загорает, купается, жарит мясо», — поддержал комментатора другой очевидец происшествия.
«Мы там были, многие не понимали что происходит, мы сначала подумали, что кому-то плохо стало. Потом сказали, что ребёнок утонул. А когда мальчика нашли, те, кто понял, что произошло, из воды вышли. И в шоке стояли. До сих пор крик материнский в ушах стоит. Это реально страшно. Мы сразу с пляжа ушли…», — рассказала Валентина Карнюшкина.
Новый Омск: последние новости
Журналиста Сафронова будут судить по делу о госизмене. Нужно ли сделать процесс открытым? (голосование) Журналиста Сафронова будут судить по делу о госизмене. Нужно ли сделать процесс открытым? (голосование) Актер Ефремов не признал себя виновным в ДТП — СМИ Актер Ефремов не признал себя виновным в ДТП — СМИ «Ваш лечащий врач заболел сам, в больнице говорят, что не знают, как вам помочь» - омская партаактивистка ... «Ваш лечащий врач заболел сам, в больнице говорят, что не знают, как вам помочь» - омская партаактивистка ...
Комментарии 15
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Джиган официально признан психбольным
Джиган официально признан психбольным
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Видео
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение