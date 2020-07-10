Юрий Фургал заявил о невиновности брата

Брат Сергея Фургала Юрий уверен, что его брат не виновен. Он полагает, что дело связано с политикой.

Уверен в его невиновности. В данное время ничего другого сказать не могу, — процитировали Юрия Фургала в РИА Новости.

Отмечается, что Сергею Фургалу может грозить пожизненный срок.

У Сергея Фургала три брата и четыре сестры. Старший брат Вячеслав, который был депутатом Законодательной думы Хабаровского края, заразился коронавирусом, а затем скончался в возрасте 67 лет в июне 2020 года. Юрий Фургал живёт в городе Зея Амурской области. Ему 54 года.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июня 2020 года по подозрению в серии заказных убийств. Сергея Фургала задержали после показаний его предполагаемых сообщников. По предварительной информации, Сергея Фургала подозревают в двух убийствах предпринимателей и одном покушении на убийство. Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.