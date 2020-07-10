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Юрий Фургал уверен в невиновности брата 

News.ru и ещё 14 7 часов назад
Юрий Фургал заявил о невиновности брата
Фото: Twitter
Брат Сергея Фургала Юрий уверен, что его брат не виновен. Он полагает, что дело связано с политикой.
Уверен в его невиновности. В данное время ничего другого сказать не могу, — процитировали Юрия Фургала в РИА Новости.
Отмечается, что Сергею Фургалу может грозить пожизненный срок.
У Сергея Фургала три брата и четыре сестры. Старший брат Вячеслав, который был депутатом Законодательной думы Хабаровского края, заразился коронавирусом, а затем скончался в возрасте 67 лет в июне 2020 года. Юрий Фургал живёт в городе Зея Амурской области. Ему 54 года.
Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июня 2020 года по подозрению в серии заказных убийств. Сергея Фургала задержали после показаний его предполагаемых сообщников. По предварительной информации, Сергея Фургала подозревают в двух убийствах предпринимателей и одном покушении на убийство. Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.
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Происшествия , Политика , Сергей Фургал , РИА Новости
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