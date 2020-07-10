У членов ЛДПР прходят обыски

"Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата — ред.) находятся в ИВС, и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски", — сказал Зюбр.

Он отметил, что сложно сказать, связаны ли обыски с делом "Амурстали", потому что пока неизвестны предъявленные обвинения депутатам думы — членам ЛДПР.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ . Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.

Одновременно с Фургалом задержали действующих депутатов хабаровской думы Сергея Кузнецова Дмитрия Козлова , ранее входивших в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.

"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") — единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент территории опережающего развития "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.