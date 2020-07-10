Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин погиб в результате взрыва газа в жилом доме 

Lenta.ru и ещё 17 18 часов назад
В российской многоэтажке прогремел взрыв
Фото: globallookpress.com
В многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области произошел взрыв газа. Один человек погиб, пострадали двое, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
По данным областного управления МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел утром в пятницу, 10 июля, примерно в 6.30 утра по московскому времени. Возгорания не последовало, обрушились перекрытия первого этажа. 16 человек были эвакуированы.
Одна из пострадавших получила ожоги, на вертолете ее доставят в Центр травматологии в Кирове. Второго отпустили на амбулаторное лечение.
В настоящий момент идет разбор завалов. Жертвой числится один 60-летний мужчина. Следователи начали проверку. Причина происшествия устанавливается.
Последние новости
Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу
Происшествия , Взрывы газа в домах , Взрывы и катастрофы , РИА Новости , Кикнур , Кировская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия сообщила о готовящейся провокации в Сирии
Россия сообщила о готовящейся провокации в Сирии
Израиль отложил аннексию Западного берега
Израиль отложил аннексию Западного берега
166 человек погибли в Эфиопии после убийства певца
166 человек погибли в Эфиопии после убийства певца
Детские летние лагеря откроются в Подмосковье с 15 июля
Детские летние лагеря откроются в Подмосковье с 15 июля
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение