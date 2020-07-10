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Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео 

Вадим Дроздов 19 минут назад
В Екатеринбурге произошло похищение человека при свете дня прямо на улице. Все в стиле девяностых. Неизвестные силой затолкали мужчину в ВАЗовскую "десятку" и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, похищенного зовут Олег Сербиенко. Его отпустили через несколько часов после похищения. Олег рассказал, что у него уже несколько лет длится конфликт с фирмой-застройщиком, которая работает рядом с его земельным участком. Фирма хочет выкупить участок, Олег его не продает. Теперь в отношении лиц, совершивших похищение, возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Происшествия , Видео , Екатеринбург
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