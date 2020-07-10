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Следствие просит арестовать Фургала 

Газета.Ru и ещё 66 2 часа назад
Следствие просит арестовать Фургала
Фото: РИА Новости
Следствие направило в Басманный суд города Москвы ходатайство об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации нескольких убийств, пишет ТАСС со ссылкой на суд.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказали в суде.
Отмечается, что следствие просит арестовать губернатора на два месяца, до 9 сентября.
Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.
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Происшествия , Криминал , Сергей Фургал , ИТАР-ТАСС , Москва , Хабаровский Край
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