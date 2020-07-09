Кассация признала законным приговор Гайзеру

Второй кассационный суд оставил без изменения приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру , осужденному на 11 лет колонии. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Дарья Евменина.

"Несмотря на грубейшие нарушения нижестоящими судами норм уголовного и уголовно-процессуального закона, судом принято решение об оставлении всех кассационных жалоб без удовлетворения. Мотивы принятого решения нам пока неизвестны, так как огласили только вводную и резолютивную часть", — сказала адвокат.

В прошлом году районный суд признал виновным Гайзера в коррупционных преступлениях, но оправдал по обвинению в организации преступного сообщества. Прокуратура в свою очередь просила отменить оправдание Гайзера по статье 210 УК РФ. Защита настаивала на полном оправдании. Мосгорсуд , рассматривая апелляцию на приговор, внес поправки относительно описания преступлений и порядка исчисления сроков наказания. При этом сроки оставил без изменения.

Сроки и суть дела

Все фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ ("Создание или участие в организованном преступном сообществе") и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (статьи 210, 290, 159, 174.1 УК РФ). Как следует из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.