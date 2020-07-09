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В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
В Северной Осетии нашли тело пропавшего туриста
Фото: РИА Новости
Спасатели нашли тело туриста из Владикавказа, пропавшего в горах Северной Осетии, предположительно он сорвался со склона, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, поиски туриста начались утром 7 июля. Сообщалось, что мужчина не вернулся в назначенный срок — 6 июля, из похода на гору Цей-Хох. Мужчина не зарегистрировал свой маршрут в МЧС России.
"В четверг спасатели обнаружили тело альпиниста в верхней части ледника Кайсар в районе северо-западного склона горы Цей-Хох. Предположительно молодой человек сорвался со склона во время восхождения на вершину горы. Спасатели начали транспортировку тела к месту возможной посадки вертолёта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вылет к месту происшествия намечен на 6.00 пятницы.
"Если погода не позволит задействовать воздушное судно, группа спасателей транспортирует тело на равнину. С родственниками погибшего альпиниста работают психологи МЧС России. К проведению работ привлечено 10 спасателей", — добавили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
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Происшествия , Новости регионов , МЧС , Владикавказ , Республика Северная Осетия — Алания
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