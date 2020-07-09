В Северной Осетии нашли тело пропавшего туриста

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По данным ведомства, поиски туриста начались утром 7 июля. Сообщалось, что мужчина не вернулся в назначенный срок — 6 июля, из похода на гору Цей-Хох. Мужчина не зарегистрировал свой маршрут в МЧС России.

"В четверг спасатели обнаружили тело альпиниста в верхней части ледника Кайсар в районе северо-западного склона горы Цей-Хох. Предположительно молодой человек сорвался со склона во время восхождения на вершину горы. Спасатели начали транспортировку тела к месту возможной посадки вертолёта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вылет к месту происшествия намечен на 6.00 пятницы.