На борту летевшего из Москвы самолета произошло ЧП 

Пассажирку рейса « Москва Геленджик » сняли с авиалайнера из-за того, что она, будучи в нетрезвом состоянии, попыталась покурить в туалете, сообщает РИА Новости. 43-летнюю курильщицу привлекли к ответственности.

Об инциденте сообщили сотрудники транспортного управления МВД России по Южному Федеральному округу. Они отметили, что женщина во время полета зашла в туалет, где попыталась покурить, но ее заметил бортпроводник. Пассажирке предложили подписать акт о нарушении правил авиабезопасности, но она отказалась. Экипаж доложил о случившемся сотрудникам линейного отдела полиции города Геленджика, которые по приземлению самолета задержали нарушительницу.

Последующее медосвидетельствование показало, что женщина была пьяна. В результате в отношении нее было составлено два административных протокола: за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, а также за курение табака в неотведенном для этого месте.

В январе, как сообщал «Рамблер», пассажиры рейса «Уфа — Дубай» усмирили авиадебоширку при помощи скотча. Женщина, которая, будучи пьяной, полезла в драку с мужчинами, обвязали липкой лентой и усадили на место до приземления самолета.