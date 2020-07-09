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На борту летевшего из Москвы самолета произошло ЧП 

Павел Тиунов 41 минуту назад
На борту летевшего из Москвы самолета произошло ЧП
Фото: РИА Новости
Пассажирку рейса «Москва — Геленджик» сняли с авиалайнера из-за того, что она, будучи в нетрезвом состоянии, попыталась покурить в туалете, сообщает РИА Новости. 43-летнюю курильщицу привлекли к ответственности.
Об инциденте сообщили сотрудники транспортного управления МВД России по Южному Федеральному округу. Они отметили, что женщина во время полета зашла в туалет, где попыталась покурить, но ее заметил бортпроводник. Пассажирке предложили подписать акт о нарушении правил авиабезопасности, но она отказалась. Экипаж доложил о случившемся сотрудникам линейного отдела полиции города Геленджика, которые по приземлению самолета задержали нарушительницу.
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Последующее медосвидетельствование показало, что женщина была пьяна. В результате в отношении нее было составлено два административных протокола: за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, а также за курение табака в неотведенном для этого месте.
В январе, как сообщал «Рамблер», пассажиры рейса «Уфа — Дубай» усмирили авиадебоширку при помощи скотча. Женщина, которая, будучи пьяной, полезла в драку с мужчинами, обвязали липкой лентой и усадили на место до приземления самолета.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Геленджик , Москва
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