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Педофил получил 18 лет за изнасилование двух школьниц в Крыму 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Педофил изнасиловал двух школьниц в Крыму
Фото: РИА Новости Крым
28-летнего жителя Черноморского района приговорили к 17 годам и 8 месяцам колонии строгого режима за изнасилование школьниц. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
Следователям удалось доказать, что злоумышленник причастен к серии изнасилований. О половых преступлениях мужчины стало известно в конце 2018 года, когда мама отвела 13-летнюю девочку к врачу. После задержания крымчанина выяснилось, что до этого он несколько раз надругался над другой несовершеннолетней.
"Нетрезвый злоумышленник с октября по ноябрь 2018 года, будучи в гостях у знакомой, неоднократно под угрозами совершал изнасилования ее 15-летней сестры", — рассказали в СК.
Верховный суд Крыма признал виновным злоумышленника и приговорил его к 17 годам 8 месяцам исправительной колонии строго режима.
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Происшествия , ФСИН , Республика Крым
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