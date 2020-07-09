Педофил изнасиловал двух школьниц в Крыму

28-летнего жителя Черноморского района приговорили к 17 годам и 8 месяцам колонии строгого режима за изнасилование школьниц. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Следователям удалось доказать, что злоумышленник причастен к серии изнасилований. О половых преступлениях мужчины стало известно в конце 2018 года, когда мама отвела 13-летнюю девочку к врачу. После задержания крымчанина выяснилось, что до этого он несколько раз надругался над другой несовершеннолетней.

"Нетрезвый злоумышленник с октября по ноябрь 2018 года, будучи в гостях у знакомой, неоднократно под угрозами совершал изнасилования ее 15-летней сестры", — рассказали в СК.

Верховный суд Крыма признал виновным злоумышленника и приговорил его к 17 годам 8 месяцам исправительной колонии строго режима.