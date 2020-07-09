Ячейку «Свидетелей Иеговы» раскрыли под Астраханью

"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 47 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2 и частью 2 статьи 282 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые — "старейшины" и фактические руководители религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* в Астрахани. С июля 2017 года и до настоящего времени они продолжали организовывать собрания, зная о запрете деятельности организации, вели пропаганду своего религиозного учения и распространяли экстремистскую литературу, отметили в ведомстве. При этом они использовали меры конспирации.

В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с региональными УФСБ МВД провели 27 обысков. Дома у подозреваемых изъяты, в том числе, средства связи, компьютеры, литература экстремистского содержания. В настоящее время подозреваемые задержаны, трое заключены под стражу, их подельница — под домашний арест, отметили в региональном СК.

* Экстремистская организация, запрещенная в России