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В Астраханской области раскрыли работу ячейки «Свидетелей Иеговы»* 

РИА Новости и ещё 1 11 часов назад
Ячейку «Свидетелей Иеговы» раскрыли под Астраханью
Фото: СК РФ
Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех жителей Астраханской области, которые, по версии правоохранителей, руководили местной экстремистской организацией "Свидетели Иеговы"*, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 47 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2 и частью 2 статьи 282 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемые — "старейшины" и фактические руководители религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* в Астрахани. С июля 2017 года и до настоящего времени они продолжали организовывать собрания, зная о запрете деятельности организации, вели пропаганду своего религиозного учения и распространяли экстремистскую литературу, отметили в ведомстве. При этом они использовали меры конспирации.
В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с региональными УФСБ и МВД провели 27 обысков. Дома у подозреваемых изъяты, в том числе, средства связи, компьютеры, литература экстремистского содержания. В настоящее время подозреваемые задержаны, трое заключены под стражу, их подельница — под домашний арест, отметили в региональном СК.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Комментарии 1
Происшествия , ФСБ , Свидетели Иеговы , СКР , МВД , Астраханская Область
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