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Названы причины прорыва дамбы в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 11 часов назад
Названы причины прорыва дамбы в Подмосковье
Фото: ТАСС
Власти сделали все для безопасности людей и минимизации последствий ЧП слива воды через насыпь. Осадков выпало так много, что ее было технически невозможно откачать, сообщил глава Рузского округа Николай Пархоменко.
«В определенный момент, когда мы понимали, что жителей из зоны поражения вывели, мы сами осуществили срез дамбы, чтобы пустить воду. Если бы мы этого не сделали, вода могла бы хлынуть в город. Поэтому мы рассчитали самый минимальный удар стихии и — самое главное — мы спасли человеческие жизни. Пострадавших и погибших нет», — передает телеканал «360» его слова.
Пархоменко отметил, что пару дней назад в Рузском городском округе выпало больше месячной нормы осадков за ночь.
«Эта вода попала в русло реки Городенки, и оно начало наполняться. Вода подошла к Волоколамскому шоссе, и из-за огромного количества воды переливная труба просто не справилась. Уровень воды поднялся над дорожным полотном более чем на метр», — добавил он.
По его словам, власти рассчитывали самые пессимистические варианты и эвакуировали к обеду пять домов.
«Дополнительно область помогла помпами», — сказал Пархоменко.
Отмечается, что после происшествия житель Рузского округа лишился дома, купленного в ипотеку.
«Была баня, большая мангальная, жена выращивала цветы. В один момент все снесло. Дом купили год назад, хотели здесь что-то делать. Он наполовину в ипотеке, мы должны какие-то деньги. Не понимаю, что будет дальше», — рассказал пострадавший.
На данный момент мужчине с семьей негде жить.
Другой житель Рузы запечатлел на видео моменты, как вода сносит забор, затапливает его машину, уносит уличный туалет и другие вещи. Также на кадрах можно увидеть, как поток несет чью-то постройку.
«Илюхин дом ушел, уплыл!» — отметил автор видео.
В Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что власти окажут помощь жителям Рузского городского округа: «Все наши службы — МЧС, ЖКХ, дорожники — сейчас занимаются ситуацией (…) К счастью, опасности для жизни людей нет. Дал команду, как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь».
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Комментарии
Происшествия , Безопасность , Андрей Воробьев , Николай Пархоменко , МЧС , Московская область
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