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Адвокат назвал условие пожизненного срока для Фургала 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Если следствие поспешит, губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу может грозить пожизненное лишение свободы, в другом случае сроки давности истекут, и губернатор может избежать высшей меры наказания, заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
Фургал отказался признать вину
По данным Следственного комитета, Фургал подозревается по ряду статей: ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, пункты «б», «ж», «з» ч.2 ст.105, ч.3 ст.33, пункты «а», «б», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ. Речь идет об организации покушений и убийств на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье.
«Часть 2 статьи 105 УК РФ — одна из самых тяжелых статей, она предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Санкция статьи: от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы», — сказал юрист РИА «Новости».
По его словам, срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье составляет 15 лет. Таким образом, по преступлениям 2004 года срок давности уже истек, а по 2005 году истечет, в зависимости от месяца, когда были совершены.
Однако вопрос о применении срока давности оставлен на усмотрение суда. Так, суд может как прекратить дело, так и назначить наказание, но не по высшей мере.
«Согласно части 4 статьи 78 УК РФ, если суд не сочтет возможным освободить совершившего особо тяжкое преступление от ответственности, то не может назначить наказание в виде смертной казни [на нее в России действует мораторий] или пожизненного лишения свободы», — пояснил Аграновский.
Юрист подчеркнул, что необходимо помнить о презумпции невиновности и до вступления в силу приговора не называть человека преступником.
Ранее Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе.
В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.
При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургала из ЛДПР не исключат никогда.
Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Песков , Дмитрий Аграновский , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , ЛДПР , СКР , РИА Новости , Хабаровский Край
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