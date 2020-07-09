По данным Следственного комитета, Фургал подозревается по ряду статей: ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, пункты «б», «ж», «з» ч.2 ст.105, ч.3 ст.33, пункты «а», «б», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ. Речь идет об организации покушений и убийств на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье.

«Часть 2 статьи 105 УК РФ — одна из самых тяжелых статей, она предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Санкция статьи: от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы», — сказал юрист РИА «Новости».

По его словам, срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье составляет 15 лет. Таким образом, по преступлениям 2004 года срок давности уже истек, а по 2005 году истечет, в зависимости от месяца, когда были совершены.

Однако вопрос о применении срока давности оставлен на усмотрение суда. Так, суд может как прекратить дело, так и назначить наказание, но не по высшей мере.

«Согласно части 4 статьи 78 УК РФ, если суд не сочтет возможным освободить совершившего особо тяжкое преступление от ответственности, то не может назначить наказание в виде смертной казни [на нее в России действует мораторий] или пожизненного лишения свободы», — пояснил Аграновский.

Юрист подчеркнул, что необходимо помнить о презумпции невиновности и до вступления в силу приговора не называть человека преступником.

Ранее Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.

Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.