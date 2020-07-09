Медведь загрыз россиянку 

«По предварительным данным, отдыхала семья с несовершеннолетним ребенком. Животное напало на женщину, по словам мужа, раненую женщину он повез в больницу. Однако потерпевшая скончалась», — пояснил он.

Изданию «Подъём» в ГУ МВД по региону уточнили, что женщина на озере Лесное в районе поселка Байкал была одна.

«Она шла по лесной дороге и, предположительно, на нее напал медведь. Муж выехал ей навстречу и обнаружил ее уже раненую», — пояснил сотрудник ведомства.

По словам местных жителей, погибшей оказалась Анастасия Лукашова из Лесосибирска.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Австралии на семью напал кенгуру. Жители Квинсленда хотели накормить животное, но столкнулись с агрессией. В итоге мать семейства получила переломы нескольких ребер и повреждение грудной клетки, а отец — множество рваных ран.