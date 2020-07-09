Как писал «Рамблер», о задержании главы Хабаровского края стало известно сегодня. Следствие подозревает Сергея Фургала в причастности к деятельности организованной преступной группы, на счету которой убийства бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края в 2004–2005 годах.

«При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал», — пояснил источник в правоохранительных органах.