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Фургал отказался признать себя виновным 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время задержания не признал вину в организации убийств. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», о задержании главы Хабаровского края стало известно сегодня. Следствие подозревает Сергея Фургала в причастности к деятельности организованной преступной группы, на счету которой убийства бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края в 2004–2005 годах.
«При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал», — пояснил источник в правоохранительных органах.
По его словам, губернатор уже доставлен в Москву, на допрос в Следственный комитет, где ему планируют предъявить обвинение.
Происшествия , Видео , Сергей Фургал , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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