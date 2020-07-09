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Погибла «Самая сексуальная женщина в мире» 

Александр Котлеткин 14 часов назад
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера погибла при купании в озере Пиру, сообщает сообщает Газета.ru со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.
4-летний сын актрисы был найден спящим в лодке, которую предположительно арендовала его мать. Он рассказал полицейским, что мама прыгнула в воду и пропала.
Машину Риверы обнаружили припаркованной на стоянке. Спасатели пытаются найти тело девушки с помощью вертолета и дрона.
В первом сезоне «Хора» Ная Ривера сыграла второстепенную героиню Сантану Лопес. Во втором сезоне ее персонаж стал одним из центральных. В 2011 году звезда получила звание самой сексуальной женщины в мире.
Происшествия , Фото , Ная Ривера , Газета.Ru
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