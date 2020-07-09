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Жириновский прокомментировал задержание Фургала 

Lenta.ru 52 минуты назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик считает, что задержание Фургала прошло не в самой корректной форме, губернатор не преступник и «никуда не сбежит».
«Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше. А нагибать его, потом еще по голове гладить — это надо как-то их остановить», — заявил он.
«Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал — чего вы ждали 15 лет?» — спросил Жириновский.
При этом лидер ЛДПР отметил, что Фургал никогда не будет исключен из партии.
Ранее 9 июля стало известно, что главу Хабаровского края, задержанного по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей, могут обвинить также в организации преступного сообщества. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Отмечалось, что Фургал действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально. Кроме Фургала, задержаны четверо активных участников организованной группы.
Сергей Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года, обогнав кандидата от «Единой России». Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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