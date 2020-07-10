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Убит 100-летний ветеран ВОВ 

Артём Кульша и ещё 25 38 минут назад
100-летнего ветерана ВОВ убили в собственном доме
Фото: ТАСС
Ветеран Великой Отечественной войны был убит в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по республике.
Вчера в частном доме в селе Леуза Кигинского района Башкирии было обнаружено тело 100-летнего местного жителя, ветерана Великой Отечественной войны, с признаками насильственной смерти.
СК возбудил уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство, сопряженное с разбоем» по данному факту.
С целью его расследования создана следственно-оперативная группа. В настоящее время она проводит комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления причастных к совершению преступлений лиц и всех обстоятельств произошедшего.
«Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики и министра внутренних дел республики», — добавили в СК.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления СК по Сахалинской области рассказали, что восьмилетняя Виктория Теплякова, пропавшая в Южно-Сахалинске 6 июля, была найдена мертвой с признаками насильственной смерти.
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Происшествия , Криминал , СКР , Башкортостан
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