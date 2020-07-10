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100-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в собственном доме 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
100-летнего ветерана ВОВ убили в собственном доме
Фото: ТАСС
Пожилого ветерана Великой отечественной войны (ВОВ) убили в собственном доме в Башкирии. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.
Отмечается, что преступление произошло в деревне Леуза в Кигинском районе. Тело 100-летнего россиянина со следами насильственной смерти было найдено в частном доме.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к случившемуся лица. Расследование дела находится на личном контроле руководителя СК республики.
В июне в Московской области было завершено расследование уголовного дела об убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Трое мужчин выбили входную дверь квартиры, напали на проживавшего там пенсионера, украли у него деньги, ордена и медали и скрылись с места происшествия. Спустя несколько дней мужчина от полученных травм скончался в больнице.
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Происшествия , Криминал , Башкортостан
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