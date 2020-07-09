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Россиянин отказался продавать свой участок и был похищен 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Россиянин из Екатеринбурга отказался продавать свой участок, расположенный между зданием местного МЧС и стройкой компании «Атомстройкомплекс». После этого соседи увидели, как ночью неизвестные затолкали мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом пишет Znak.
Инцидент попал и на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое злоумышленников похищают сопротивляющегося екатеринбуржца и увозят его на темном автомобиле ВАЗ-2114.
«Он жил один. Как отшельник. Тихо, мирно. Никому не мешал. Не хотел продавать участок застройщикам», — рассказала изданию местная жительница.
Znak пишет, что полиция уже начала проверку по факту происшествия. По данным источников, проверяется версия о причастности компании «Атомстройкомплекс» к похищению.
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Происшествия , Видео , МЧС , Екатеринбург
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