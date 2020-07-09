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Россиянина нашли мертвым в Таиланде 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянина нашли мертвым в Таиланде
Фото: depositphotos.com
Россиянина нашли мертвым на съемной квартире в Патайе в Таиланде. На следующий день он должен был улетать домой, сообщает портал The Pattaya News со ссылкой на местную полицию.
Мужчине, имя которого не называется, было 45 лет. Сообщается, что в комнате не обнаружено каких-либо следов борьбы или присутствия посторонних: следствие считает, что причиной гибели мужчины стали его собственные действия.
Владелица дома, сдавшая российскому гражданину одно из помещений, рассказала журналистам, что у ее жильца был билет на самолет в Россию и просроченная виза, но он «не хотел возвращаться домой и не знал, что ему делать». Сообщается, что местным властям предстоит сообщить о гибели россиянина его семье и российскому посольству.
В январе 2020 года мужчина из России погиб на Бали: его нашли мертвым в бассейне. 30-летний мужчина, вероятно, умер, выполняя упражнения по задержке дыхания.
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Происшествия , Таиланд
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