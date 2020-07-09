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«Самая сексуальная женщина» пропала 

Алиса Селезнёва и ещё 4 15 минут назад
Актриса и певица Ная Ривера, снявшаяся в сериале «Хор» и получившая в 2011 году звание самой сексуальной женщины, взяла своего сына на прогулку на лодке по озеру и пропала, оставив четырехлетнего ребенка одного. Об этом пишет TMZ.
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Издание, сославшись на сотрудников правоохранительных органов, утверждает, что ребенок был найден 8 июля спящим в лодке, которую предположительно арендовала его мать. Он заявил, что мама прыгнула в воду и пропала.
Водолазы сразу же приступили к прочесыванию озера Пиру в штате Калифорния, однако поиски пришлось приостановить из-за наступления темноты. При этом машина актрисы с нетронутыми вещами была обнаружена на стоянке.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Позднее она заявила, что провела несколько дней в джунглях и специально оборвала всякую связь с внешним миром. Поступок звезды раскритиковали ее поклонники, назвав случившееся «дурью», «детским садом» и заподозрив артистку в черном пиаре.
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Происшествия , Видео , Другое , Наталья Андрейченко , МВД
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