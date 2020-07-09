От дома жителя Рузского городского округа Ильи Савелова остались одни кирпичи в результате прорыва дамбы. Об этом он сам сообщил телеканалу «Москва 24».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Рузском городском округе разрушилась дамба, в результате чего вода вышла из реки Городенки. Вода смыла два частных дома и один сарай и подтопила 29 приусадебных участков с частными домами.

«Одни кирпичи остались!» — сообщил Савелов, дом которого сильно пострадал в результате происшествия.

Также он рассказал, что успел покинуть дом со своей семьей, так как экстренные службы предупредили о вероятности прорыва дамбы заранее. Кроме того, Савелов сообщил, что прошедшей ночью два мужчины и женщина совершали попытки проникнуть в дома, пострадавшие в результате инцидента, чтобы украсть ценные вещи.

«Всю ночь мародеры бегали! Мы звонили в полицию», — добавил он.