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ЧП в Рузе: «Одни кирпичи остались!» 

Артём Кульша 7 минут назад
От дома жителя Рузского городского округа Ильи Савелова остались одни кирпичи в результате прорыва дамбы. Об этом он сам сообщил телеканалу «Москва 24».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Рузском городском округе разрушилась дамба, в результате чего вода вышла из реки Городенки. Вода смыла два частных дома и один сарай и подтопила 29 приусадебных участков с частными домами.
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«Одни кирпичи остались!» — сообщил Савелов, дом которого сильно пострадал в результате происшествия.
Также он рассказал, что успел покинуть дом со своей семьей, так как экстренные службы предупредили о вероятности прорыва дамбы заранее. Кроме того, Савелов сообщил, что прошедшей ночью два мужчины и женщина совершали попытки проникнуть в дома, пострадавшие в результате инцидента, чтобы украсть ценные вещи.
«Всю ночь мародеры бегали! Мы звонили в полицию», — добавил он.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился восстановить дамбу и дороги, пострадавшие в результате разрушения дамбы, в кратчайшие сроки и пообещал помочь пострадавшим жителям Рузского городского округа.
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Происшествия , Видео , Андрей Воробьев , Руза
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