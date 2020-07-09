Россиянка задушила и закопала годовалого сына

29-летнюю жительницу Башкирии осудили на 15 лет колонии общего режима за убийство годовалого сына. По данным СК, женщина задушила мальчика за то, что тот слишком громко плакал, после чего закопала его в огороде. Затем башкирка обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Только в ходе следственных действий злоумышленница призналась в преступлении и рассказала, что убила сына из-за долгов.

В Башкирии суд признал 29-летнюю местную жительницу виновной в убийстве годовалого ребенка за громкий плач. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что ночью 29 августа 2019 года в селе Исмаилово женщина, не выдержав того, что младенец не спал, долго плакал и не успокаивался, задушила его, после чего закопала тело на территории своего придомового участка, а затем обратилась в правоохранительные органы , заявив об исчезновении сына.

Она рассказала, что проснулась утром и якобы увидела, что ее сын Тимур исчез из кроватки. Специалисты приступили к поиску вместе сотрудниками МВД и МЧС , а также добровольческими отрядами и местными жителями. Допрашивались родственники и близкие семьи пропавшего ребенка, передавало агентство ФАН Как сообщает портал Ufa City News, вскоре во время разговора с психологами пятилетняя дочь женщины призналась, что мать накануне трагедии пила, а ее брат сильно плакал. По словам девочки, в какой-то момент ночью крики мальчика прекратились, и в доме стало тихо.

«Сотрудниками отдела криминалистики следственного управления была грамотно выстроена тактика допроса, представлены собранные доказательства и установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка, в результате последняя дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка», — говорилось в сообщении правоохранителей.

Женщина пояснила на допросе, что пошла на убийство из-за бедности. В Башкирию она переехала из Челябинской области вместе с мужем. Газета «МК» передавала, что у злоумышленницы накопилось три долга по базе данных Службы судебных приставов, один из которых достигал 55 тыс. рублей. При этом ее знакомые утверждали, что реальных долгов было намного больше.

В итоге суд отправил мать-убийцу к колонию общего режима на 15 лет — с последующим ограничением свободы на один год. С нее также взыскали компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

В разговоре с изданием «Комсомольская правда — Уфа» бывшая свекровь злоумышленницы рассказала, что женщина вела себя странно, резко оборвала отношения с экс-супругом, не разрешала бабушке с дедушкой общаться с внуком и порвала контакты с собственной матерью и тетей. «Накатывало на нее что-то временами, но она нигде не наблюдалась и не лечилась. Диагнозов у нее никаких не было», — отметила она.

Экс-свекровь уточнила, что разногласия в семье начались из-за отношения экс-супруга к детям. «В январе или феврале она мне говорит: „Я с ним не буду жить“. Я спросила, что случилось. Она мне говорит, что он детям мало внимания уделяет, не ходит с ними в театры, на аттракционы не водит. Я говорю: „Времена такие, мужчине надо содержать семью, зарабатывать“. А она: „А детям что я скажу? Что он работал“, — рассказала собеседница Ufa1.ru.

При этом она признала, что бывшая невестка была хорошей матерью. „Всегда прибрано, дети накормлены, одеты. Она и швея замечательная, все для них“, — отметила женщина.

Соседи и родные Юлии утверждают, что та никогда не употребляла спиртного, поскольку ее родители страдали от алкогольной зависимости. Однако няня убитого мальчика говорит, что от матери часто пахло перегаром и табаком.

О пристрастии матери к алкоголю рассказала пятилетняя дочь. В беседе с психологами об обстоятельствах трагедии девочка призналась, что в день трагедии мама пила, а ее брат сильно плакал.

Ранее, в феврале 2020 года, стало известно об еще одной похожей истории. Так, на Ставрополе 35-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве новорожденного ребенка.

По версии краевого Следкома, трагедия произошла 2 февраля. В тот день, женщина родила дома ребенка, после чего больше 40 раз ударила его ножницами. Когда младенец перестал подавать признаки жизни, мать завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы позже его закопать.

»Однако захоронить тело сына ей не удалось, так как состояние здоровья женщины резко ухудшилось, и она была госпитализирована в больницу. Здесь ей и пришлось рассказать о содеянном», — говорилось в сообщении ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». После выписки из больницы женщина была арестована. Расследование дела продолжается.