Умаров, как сообщал «Рамблер», некогда был следователем Министерства внутренних дел ( МВД ) России. Он публиковал на своем YouTube-канале Anzor Tscharto Beck Martin ролики с критикой в адрес Кадырова, прибегая в том числе к нецензурной брани.

В 2007 году блогер получил статус беженца в Австрии. 4 июля 2020-го он был застрелен неизвестным мужчиной в Вене. Подозреваемый был задержан и оказался уроженцем Чеченской республики.

«Я убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности (к убийству Умарова. — Прим. ред.)», — заявил сегодня Кадыров.

Он назвал блогера псевдопатриотом и жертвой спецслужб, работающих против России.

По его словам, они хотят развала России и используют для этого продажных глашатаев, а потом убивают их, чтобы выдать за невинных жертв выдуманной правды. Также Кадыров заявил, что чеченцы не приемлют ложь и сквернословие и спрашивают за это даже спустя десятки лет.