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«Хотят развала РФ»: Кадыров назвал убийц чеченского блогера 

Артём Кульша 12 минут назад
Специальные службы, работающие против России, убили чеченского блогера Мамихана Умарова. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале.
Умаров, как сообщал «Рамблер», некогда был следователем Министерства внутренних дел (МВД) России. Он публиковал на своем YouTube-канале Anzor Tscharto Beck Martin ролики с критикой в адрес Кадырова, прибегая в том числе к нецензурной брани.
В 2007 году блогер получил статус беженца в Австрии. 4 июля 2020-го он был застрелен неизвестным мужчиной в Вене. Подозреваемый был задержан и оказался уроженцем Чеченской республики.
«Я убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности (к убийству Умарова. — Прим. ред.)», — заявил сегодня Кадыров.
Он назвал блогера псевдопатриотом и жертвой спецслужб, работающих против России.
По его словам, они хотят развала России и используют для этого продажных глашатаев, а потом убивают их, чтобы выдать за невинных жертв выдуманной правды. Также Кадыров заявил, что чеченцы не приемлют ложь и сквернословие и спрашивают за это даже спустя десятки лет.
«Мы проклинаем всех, кто взращивает горлодеров! Ну а что касается убитых… За что боролись, на то и напоролись!» — добавил он.
Комментарии 16
Происшествия , Видео , Политика , Рамзан Кадыров , МВД , Чеченская Республика
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