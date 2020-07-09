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Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение 

RT на русском и ещё 19 7 часов назад
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Фото: globallookpress.com
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. Об этом заявили в пресс-службе СК.
«Предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — говорится в сообщении.
Так, ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство, организация убийств»).
Как считает следствие, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Кроме того, как отмечается, Фургал был допрошен в качестве обвиняемого.
Фургал был задержан задержан 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ.
Как отметили в Кремле, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд.
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Происшествия , Убийство , Сергей Фургал , СКР , Хабаровский Край
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