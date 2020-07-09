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Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео 

Вадим Дроздов 19 минут назад
В Казахстане на одном из пляжей отдыхающие закидали тюленя камнями и забили палками. Несколько человек окрыжили животное на мели и избивали его несколько минут. Все ради фото с милым зверьком. На другом пляже Казахстана было заснято похожее видео, на котором дети закидывают тюленя камнями под одобрительные возгласы взрослой женщины. Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства Казахстана уже отреагировал на эти видеозаписи и пообещал, что виновные в жестоком обращении с животными будут привлечены к ответственности. Ранее все из того же Казахстана приходили новости о нападении тюленей на людей.
Происшествия , Видео
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