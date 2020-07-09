Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе три человека погибли при пожаре в жилом доме 

РИА Новости и ещё 7 9 часов назад
В Пензе три человека погибли при пожаре в жилом доме
Фото: ГУ МЧС по Пензенской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в ночь на четверг в жилом доме в Пензе, еще два человека сумели спастись, сообщает областное управление СК РФ.
По данным следствия, около 3.00 мск в квартире на втором этаже дома по улице Попова в Пензе произошло возгорание, внутри помещения находились пять человек.
"После ликвидации возгорания в жилище обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1986 годов рождения и женщины 1988 года рождения. Двоим мужчинам удалось спастись… Очаг возгорания находился в месте расположения дивана в жилой комнате. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебная пожарно-техническая экспертиза", — говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбудили по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Последние новости
Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" Что сказал Жириновский про задержание Фургала Что сказал Жириновский про задержание Фургала
Комментарии
Происшествия , Пожар в Пензе , Громкие уголовные дела , СКР , Пенза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маркони объяснился после слов о разводе Харламова и Асмус
Маркони объяснился после слов о разводе Харламова и Асмус
США стремительно теряют влияние в мире
США стремительно теряют влияние в мире
Развенчан миф о «венце творения»
Развенчан миф о «венце творения»
В Марокко продлили режим ЧС и пояснили «открытие границ»
В Марокко продлили режим ЧС и пояснили «открытие границ»
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Женщина нашла загадочное существо
00:33
Женщина нашла загадочное существо
В мире
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение