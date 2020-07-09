В Пензе три человека погибли при пожаре в жилом доме 

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в ночь на четверг в жилом доме в Пензе , еще два человека сумели спастись, сообщает областное управление СК РФ

По данным следствия, около 3.00 мск в квартире на втором этаже дома по улице Попова в Пензе произошло возгорание, внутри помещения находились пять человек.

"После ликвидации возгорания в жилище обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1986 годов рождения и женщины 1988 года рождения. Двоим мужчинам удалось спастись… Очаг возгорания находился в месте расположения дивана в жилой комнате. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебная пожарно-техническая экспертиза", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбудили по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".