За крупную взятку задержан директор Приморского океанариума 

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«В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова», — цитирует пресс-секретаря океанариума Елену Поддубную РИА «Новости».

Уточняется, что Логинова задержали во время получения взятки в 2 миллиона рублей от подрядчика, обслуживающего комплекс.