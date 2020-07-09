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За крупную взятку задержан директор Приморского океанариума 

Свободная пресса и ещё 17 20 минут назад
За крупную взятку задержан директор Приморского океанариума
Фото: ТАСС
Сергея Логинова — директора Приморского океанариума во Владивостоке — задержали по подозрению в коррупции.
«В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова», — цитирует пресс-секретаря океанариума Елену Поддубную РИА «Новости».
Уточняется, что Логинова задержали во время получения взятки в 2 миллиона рублей от подрядчика, обслуживающего комплекс.
«Это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал. В общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей», — приводит агентство слова своего источника в правоохранительных органах.
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Происшествия , Криминал , Сергей Логинов , Елена Поддубная , МВД , РИА Новости , Владивосток
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