За крупную взятку задержан директор Приморского океанариума 

Сергея Логинова — директора Приморского океанариума во Владивостоке — задержали по подозрению в коррупции.
«В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова», — цитирует пресс-секретаря океанариума Елену Поддубную РИА «Новости».
Уточняется, что Логинова задержали во время получения взятки в 2 миллиона рублей от подрядчика, обслуживающего комплекс.
«Это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал. В общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей», — приводит агентство слова своего источника в правоохранительных органах.